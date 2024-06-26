Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Надо срочно оказать помощь США, покрорее разбудить этот вулкан.Самый опасный вул...
  • Sergiy Che
    Это вы ВООБЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ИСТОРИИ - вместо этого в вашем мозгу псевдо"ыстория" из назквозь лживого коммунякнутого агитп...Жившие в СССР ник...
  • Николай Тимофеев
    Тимофеев Николай                                                                              Помнится во времена Сов..."Упустили время"....

ОДЕССКИЕ ПАРТИЗАНЫ ОБРАТИЛИСЬ К РУССКОЙ АРМИИ ПОСЛЕ ТЕРАКТА В КРЫМУ: ДВЕ ЦЕЛИ ДЛЯ "УДАРА ВОЗМЕЗДИЯ"

ОДЕССКИЕ ПАРТИЗАНЫ ОБРАТИЛИСЬ К РУССКОЙ АРМИИ ПОСЛЕ ТЕРАКТА В КРЫМУ: ДВЕ ЦЕЛИ ДЛЯ "УДАРА ВОЗМЕЗДИЯ"

ВСУ нанесли террористический удар по крымскому пляжу, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Дать хуситам наше оружие, всякую помощь и инструкторов! Уничтожить американские базы в Сирии, где они находятся совершенно незаконно, а потому вдвойне неправы!!!
Ответить
21 час.
Natalija Osminina
&quot;Ответку&quot; они получат в виде уменьшения своей коалиции и открытия фронта из антинатовской коалиции. А это мелкие   и крупные конфликты по всему миру (хуситы, КНДР, Куба, война на БВ,  с Китаем),  начало в самих США Гражданской войны, Великой Экономической депрессии и распада на штаты. Как результат краха Мировой Финансовой системы. На большее и не надейтесь.
Ответить
21 час.
И
Иван
Легко бросать апельсины через окно, сидя на диване, с рюмкой кофе, и твёрдо помня, что и &quot;Чапай думку думал&quot;. &quot;Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята&quot;. (В.В.)                                                                           Иван Ше.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх