ОДЕССКИЕ ПАРТИЗАНЫ ОБРАТИЛИСЬ К РУССКОЙ АРМИИ ПОСЛЕ ТЕРАКТА В КРЫМУ: ДВЕ ЦЕЛИ ДЛЯ "УДАРА ВОЗМЕЗДИЯ"

Дать хуситам наше оружие, всякую помощь и инструкторов! Уничтожить американские базы в Сирии, где они находятся совершенно незаконно, а потому вдвойне неправы!!!

Natalija Osminina

"Ответку" они получат в виде уменьшения своей коалиции и открытия фронта из антинатовской коалиции. А это мелкие и крупные конфликты по всему миру (хуситы, КНДР, Куба, война на БВ, с Китаем), начало в самих США Гражданской войны, Великой Экономической депрессии и распада на штаты. Как результат краха Мировой Финансовой системы. На большее и не надейтесь.