ВСУ нанесли террористический удар по крымскому пляжу, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.
ОДЕССКИЕ ПАРТИЗАНЫ ОБРАТИЛИСЬ К РУССКОЙ АРМИИ ПОСЛЕ ТЕРАКТА В КРЫМУ: ДВЕ ЦЕЛИ ДЛЯ "УДАРА ВОЗМЕЗДИЯ"
Комментарии
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Александр Зиборов
Дать хуситам наше оружие, всякую помощь и инструкторов! Уничтожить американские базы в Сирии, где они находятся совершенно незаконно, а потому вдвойне неправы!!!
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21 час.
Natalija Osminina
"Ответку" они получат в виде уменьшения своей коалиции и открытия фронта из антинатовской коалиции. А это мелкие и крупные конфликты по всему миру (хуситы, КНДР, Куба, война на БВ, с Китаем), начало в самих США Гражданской войны, Великой Экономической депрессии и распада на штаты. Как результат краха Мировой Финансовой системы. На большее и не надейтесь.
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21 час.
И
Иван
Легко бросать апельсины через окно, сидя на диване, с рюмкой кофе, и твёрдо помня, что и "Чапай думку думал". "Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята". (В.В.) Иван Ше.
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16 час.
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