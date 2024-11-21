Глава СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств заболевания школьников в Красноярском крае

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту распространения инфекционного заболевания в одной из школ города Канска по признакам преступления, предусмотренного ст.
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