Американский ветеран якобы участвовал в столкновении с тремя существами, напоминающими рептилий, на секретном объекте неподалеку от Зоны 51.
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