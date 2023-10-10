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В Калуге разыскивают пенсионера, пропавшего из больницы в одних тапочках

В Калуге разыскивают пенсионера, пропавшего из больницы в одних тапочках

В Калуге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи. Волонтеры просят горожан о помощи. 9 октября 71-летний Николай Андреевич #Зыга ушел из больницы Сосновая роща в неизвестном направлении, до сих пор его судьба неизвестна.

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