В Калуге разыскивают пенсионера, пропавшего из больницы в одних тапочках

В Калуге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи. Волонтеры просят горожан о помощи. 9 октября 71-летний Николай Андреевич #Зыга ушел из больницы Сосновая роща в неизвестном направлении, до сих пор его судьба неизвестна.