На торги выставлена дебиторская задолженность краснодарского застройщика ООО «СМУ №12» перед конкурсным производством: право требования к Василию Попандопуло на 19,83 млн рублей и к ООО «ЮРСК» на 11,83 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым