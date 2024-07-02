Игрок запустил петицию с требованием к Ubisoft отменить Assassin's Creed Shadows — её подпи...

Игрок запустил петицию с требованием к Ubisoft отменить Assassin's Creed Shadows — её подписали уже 30 тысяч человекРолевой экшен с открытым миром Assassin’s Creed Shadows, события которого развернутся в феодальной Японии, с самого анонса невзлюбили некоторые японцы.