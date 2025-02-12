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У Трампа придумали свой аналог вопроса «Чей Крым?» – для кандидатов на должности в спецслужбах

У Трампа придумали свой аналог вопроса «Чей Крым?» – для кандидатов на должности в спецслужбах

Политнавигатор Назначенцы Трампа продолжают «чистить» американские спецслужбы. Как пишет Washington Post, администрация Трампа ввела опросник лояльности в процесс найма новых сотрудников в разведывательные агентства США.

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