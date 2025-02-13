Роснедра: разведанные запасы редкоземельных металлов составляют 28,5 млн тонн

Глава Роснедр Олег Казанов в ходе круглого стола "Добыча и переработка редкоземельных металлов: проблема и пути решения" в Совете Федерации заявил, что разведанные запасы редкоземельных металлов в России составляют 28,5 млн тонн.
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