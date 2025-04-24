Семейный дебошир получил по заслугам.

Житель Бобруйского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейного конфликта с женой решил, что самый весомый аргумент в споре - это кулак, которым и нанес супруге не менее трех ударов в лицо, когда слова уже закончились.
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