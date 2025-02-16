Некоторые пользователи уже смогли взломать архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San AndreasНедавно стало известно о том, что в сеть утек архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas, который, тем не менее, оставался защищен паролем.
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