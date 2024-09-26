В Уфе снесли «Аллею возвращения домой», посвященную бойцам спецоперации

В Уфе была снесена «Аллея возвращения домой», посвященная бойцам спецоперации. Согласно сообщению портала «Уфимское Времечко» в соцсети «ВКонтакте», деревья на территории аллеи были выкорчеваны, по словам местных жителей, землю, где находилась аллея, продали для застройки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии