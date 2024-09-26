В Уфе снесли «Аллею возвращения домой», посвященную бойцам спецоперации

В Уфе была снесена «Аллея возвращения домой», посвященная бойцам спецоперации. Согласно сообщению портала «Уфимское Времечко» в соцсети «ВКонтакте», деревья на территории аллеи были выкорчеваны, по словам местных жителей, землю, где находилась аллея, продали для застройки.