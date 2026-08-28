Юрист Южалин: работник не обязан проводить обеденный перерыв на рабочем месте

Работник в свой обеденный перерыв вправе распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. При желании можно прогуляться или даже сходить в магазин, рассказал РИА «Новости» руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
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