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В Германии стартует эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю

В Германии с 1 февраля стартует эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Более 50 компаний предоставят сотрудникам возможность брать дополнительный выходной на неделе, сохранив при этом заработную плату.

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