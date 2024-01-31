В Германии стартует эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю

В Германии с 1 февраля стартует эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Более 50 компаний предоставят сотрудникам возможность брать дополнительный выходной на неделе, сохранив при этом заработную плату.
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