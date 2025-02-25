Депутат Кирьянов: сервисный сбор снизит количество импульсивных покупок

Предложенные Федеральным обществом сетевой торговли (ФОСТ) механизмы платных возвратов и сервисного сбора за заказы на маркетплейсах видятся целесообразными, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов.
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