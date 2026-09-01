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Мировое обозрение

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МИД России в сентябре представит расследование о преступлениях Киева

МИД России в сентябре представит расследование о преступлениях Киева

Министерство иностранных дел России готовит к публикации масштабное расследование преступлений украинских властей, которое будет представлено на ежегодном форуме «Диалог о фейках 4.

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