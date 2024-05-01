Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским. Украинский лидер предстал в образе Гитлера

Медведев поздравил россиян советской карикатурой с Зеленским в образе Гитлера Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал поздравление граждан страны с Праздником весны и труда, сопроводив текст советским плакатом времен Великой Отечественной войны.
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