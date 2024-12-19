На М-5 в Челябинской области легковушка вылетела навстречу двум фурам. Есть погибшие

ГАИ выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Златоусте. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 19 декабря, около 6:30 на 1736 километре автодороги «Москва-Челябинск» на территории Златоустовского городского округа.