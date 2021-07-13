Закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад вступил в силу в России

Со вторника, 13 июля, в России вступил в силу закон о порядке зачисления в школы или детские сады. Согласно поправкам в Семейный кодекс, брат или сестра имеют приоритетное право на обучение в тех школах или детских садах, где учится первый ребенок.
Со вторника, 13 июля, в России вступил в силу закон о порядке зачисления в школы или детские сады. Согласно поправкам в Семейный кодекс, брат или сестра имеют приоритетное право на обучение в тех школах или детских садах, где учится первый ребенок.
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