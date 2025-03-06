Джей-Ди Вэнс предрек "расплату" незадолго до выступления Трампа в Конгрессе

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил о "расплате" перед выступлением Трампа в Конгрессе. Эксперт по чтению по губам Джереми Фример расшифровал угрожающие слова Вэнса, вызвавшие интерес спустя инцидент между Зеленским и Трампом в Белом доме.
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