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Царьград

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ВСУ атаковали Дагестан с применением дронов FP-1

ВСУ атаковали Дагестан с применением дронов FP-1

Под удар попали порты на Каспийском море, система ПВО работала всю ночь.Вооружённые силы Украины атаковали Дагестан с применением дронов FP-1.

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