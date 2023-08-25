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В Ростовской области при загадочных обстоятельствах исчезли две несовершеннолетние девочки

В Ростовской области при загадочных обстоятельствах исчезли две несовершеннолетние девочки

Подростки не вернулись после прогулки в Центр помощи детям в городе Зверево.В Ростовской области объявили в розыск двух пропавших девочек-подростков, которые не вернулись после прогулки в Центр помощи несовершеннолетним детям в городе Зверево.

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