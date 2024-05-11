Как отличить депрессию от лени, апатии и выгорания, объяснил психотерапевт Волков

Снижение жизненной активности, нежелание что-либо делать, равнодушие к окружающему миру… Столкнувшись с этими симптомами, человек часто списывает происходящее на лень, апатию, выгорание или подозревает депрессию.
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