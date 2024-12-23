Специалист Алиева: флисовую одежду стоит взять с собой на горнолыжный курорт

В поездку на горнолыжный курорт важно взять удобную и легкую одежду, которая не будет промокать. Об этом рассказала руководитель горнолыжного клуба, многократная чемпионка России по горным лыжам, призер этапа Кубка мира и Европы по горным лыжам Олеся Алиева, передает Pravda.