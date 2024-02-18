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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня призвала к скорейшему освобождению рыбаков, задержанных властями Тайваня после инцидента с вытеснением рыболовецкого судна

Пекин, 17 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в субботу призвала власти Тайваня освободить рыбаков из континентальной части Китая, насильно удерживаемых после инцидента с вытеснением рыболовецкого судна.

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