«Уж лучше б мы сдохли»: соросята и «помощь» в кредит — о целях визита Блинкена в Киев

Евгений МакЛауд

блинкен представляет какую то группу жидобанкиров, вот и мечется по миру в преддверии развала пендосии. Весь вопрос, кто будет решале отдавать землю купленную за зелёные фантики, когда в пендосии все перегрызутся??? Тем более, что по всем документам международного прочтения земля внаруины принадлежит России. Её добрый путин типа в аренду сдал за просто так. СВО это освобождение российской земли от недобросовестных арендаторов с евреем во главе. Ну кто бы сомневался, где евреи, там пиз..ц.