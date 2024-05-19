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«Уж лучше б мы сдохли»: соросята и «помощь» в кредит — о целях визита Блинкена в Киев
Комментарии
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Евгений МакЛауд
блинкен представляет какую то группу жидобанкиров, вот и мечется по миру в преддверии развала пендосии. Весь вопрос, кто будет решале отдавать землю купленную за зелёные фантики, когда в пендосии все перегрызутся??? Тем более, что по всем документам международного прочтения земля внаруины принадлежит России. Её добрый путин типа в аренду сдал за просто так. СВО это освобождение российской земли от недобросовестных арендаторов с евреем во главе. Ну кто бы сомневался, где евреи, там пиз..ц.
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