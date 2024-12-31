🔥Стартует новогодний сбор пустых жестяных банок, из которых волонтеры изготовят окопные свечи для наших ребят- бойцов СВО, которые стоят на страже нашей с вами мирной жизни.
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🔥Стартует новогодний сбор пустых жестяных банок, из которых волонтеры изготовят окопные свечи для наших ребят- бойцов СВО, которые стоят на страже нашей с вами мирной жизни.