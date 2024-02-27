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Кирби: Украина продолжит терять территории без новой помощи США

Кирби: Украина продолжит терять территории без новой помощи США

США считают, что Украина в ближайшие месяцы продолжит терять территории без новой помощи Вашингтона. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

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