Кирби: Украина продолжит терять территории без новой помощи США

США считают, что Украина в ближайшие месяцы продолжит терять территории без новой помощи Вашингтона. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
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