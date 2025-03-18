Рубль взлетел вверх. Курсы доллара и евро на 18 марта

Российская валюта значительно укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 марта 2025 года, составляет 84,3059 рубля (прежнее значение — 85,5694 рубля), официальный курс евро — 90,8443 рубля (предыдущий показатель — 93,6087 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии