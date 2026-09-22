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Регионы России

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США выразили обеспокоенность ударами Украины по судам с нефтью, связанным с США

США выразили обеспокоенность ударами Украины по судам с нефтью, связанным с США

Глава Государственного департамента США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News 22 сентября выразил обеспокоенность в связи с атаками, которым подвергались суда, перевозящие нефть, связанная с Соединёнными Штатами.

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