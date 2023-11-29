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Путин: Германия поддерживает Украину из-за отсутствия суверенитета

Путин: Германия поддерживает Украину из-за отсутствия суверенитета

Президент России Владимир Путин сообщил во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых, что немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины из-за отсутствия суверенитета у Германии.

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