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Царьград

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Welt: В считанные дни Украина потеряла главный козырь

Welt: В считанные дни Украина потеряла главный козырь

Освобождение Константиновки русскими войсками стало неожиданностью даже для западных журналистов. Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, признал, в считанные дни Украина потеряла главный козырь.

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