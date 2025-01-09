Россия может занять всю территорию Украины по итогам СВО, пишет польское издание Myśl Polska. В статье отмечается, что украинский конфликт был спровоцирован элитами США, тогда как РФ защищала собственную безопасность на фоне действий ЦРУ и НАТО.
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