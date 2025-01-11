«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

Георгий Лянгас

ТУрки Российский самолет сбили, Российского посла застрелили, абхазию, азербайджан, казахстан, узбекистан, туркменистан натравливают против России, авиалинии турции не перевозят российских туристов. Этого мало? Что ещё должно произойти , чтобы понять , что турки гадкая нация ?