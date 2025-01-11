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Закон и Порядок

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«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

БлокнотРУ Вскоре после антироссийского переворота в Абхазии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект железной дороги Самсун-Трабзон-Сарпи станет важным транспортным коридором, обеспечивая перевозки по Черноморскому региону - между Анкарой и Тбилиси.

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Комментарии
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Георгий Лянгас
ТУрки Российский самолет сбили, Российского посла застрелили,  абхазию, азербайджан, казахстан, узбекистан, туркменистан натравливают против России, авиалинии турции  не перевозят российских туристов.  Этого мало? Что ещё должно произойти , чтобы понять , что турки гадкая нация ?
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14 час.
Владимир Соловьев
При желании, Америка уже сейчас нейтролизовать эрдогана. Желающих на его место - хоть отбавляЙ!
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13 час.
С
Сергей
Российским ответом будет туризм.
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12 час.

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