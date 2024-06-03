Больше тысячи человек наблюдали события Гражданской войны в музее Братска

В архитектурно-этнографическом музее “Ангарская деревня” в Братске было проведено масштабное историческое мероприятие, в ходе которого реконструкторы воссоздали события, происходившие 105 лет назад в Братской волости.
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