Осужден агент СБУ по обвинению в покушении на убийство военнослужащего из Джанкоя

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 62-летнего гражданина Украины.
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