В Королеве откроют новую поликлинику в третьем квартале 2026 года

В Королеве готовится к открытию новая поликлиника на улице Циолковского. Строительные работы завершены, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
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