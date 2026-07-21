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В Королеве откроют новую поликлинику в третьем квартале 2026 года

В Королеве откроют новую поликлинику в третьем квартале 2026 года

В Королеве готовится к открытию новая поликлиника на улице Циолковского. Строительные работы завершены, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

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