Короля и королеву Испании забросали грязью из-за реакции властей на наводнение

Разгневанные протестующие забросали яйцами и грязью короля Испании Фелипе и королеву Летицию во время их визита в регион Валенсия, где в результате разрушительного наводнения погибло не менее 200 человек.
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