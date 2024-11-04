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Короля и королеву Испании забросали грязью из-за реакции властей на наводнение

Короля и королеву Испании забросали грязью из-за реакции властей на наводнение

Разгневанные протестующие забросали яйцами и грязью короля Испании Фелипе и королеву Летицию во время их визита в регион Валенсия, где в результате разрушительного наводнения погибло не менее 200 человек.

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