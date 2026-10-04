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Кросби догнал Торнтона по ассистам и делит с ним 7-е место в истории НХЛ – 1109

Сидни Кросби поднялся на 7-е место в истории НХЛ по количеству результативных передач. Капитан « Питтсбурга » сделал ассист в матче с «Монреалем» (6:5 ОТ) и довел их общее число в регулярных чемпионатах до 1109.

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