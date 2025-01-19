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Украинские нацисты хотят убить мэра Одессы, которому на юбилей подарили «русский» торт

В украинских соцсетях появились угрозы убийства в адрес мэра Одессы Геннадия Труханова, которому на юбилей подарили «русский» торт, пишет «Страна.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
&quot;И имя им - легион&quot;... Кто удивляется, что война с нечистыми, захватившими Украину, такая долгая и упорная. Просто, их и на самом деле много, этих вампиров. И скольких они ещё и успели поперекусать, что те просто перестали самостоятельно думать. И уже несколько поколений детей вырастили в своём духе... Зомби-апокалипсис вместе с нашествием вампиров всё-таки материлизовали голливудские спецы, в конце концов. Гори они огнём...
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