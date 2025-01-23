В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с Россией языком силы

С Россией бессмысленно разговаривать языком силы. Такое мнение высказал депутат Госдумы (партия «Единая Россия») и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил России санкциями, если она не «прекратит» спецоперацию на Украине.