В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с Россией языком силы

С Россией бессмысленно разговаривать языком силы. Такое мнение высказал депутат Госдумы (партия «Единая Россия») и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил России санкциями, если она не «прекратит» спецоперацию на Украине.
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