Уоррен Спектор, создатель Deus Ex: “Не понимаю почему Embracer решила отказаться от франшизы”У Уоррена Спектора, главы разработки оригинальной Deus Ex, состоялось интервью с изданием PC Gamer, в котором он поделился своими мыслями касательно франшизы.
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