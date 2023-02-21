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У ребенка повысилась температура тела: когда ее нельзя сбивать и как это сделать без лекарств

У ребенка повысилась температура тела: когда ее нельзя сбивать и как это сделать без лекарств

Наверное, нет таких родителей, которым хотя бы раз в жизни не приходилось менять свои планы из-за того, что ребенок просыпается утром вялый, без настроения и с температурой.

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