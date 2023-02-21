У ребенка повысилась температура тела: когда ее нельзя сбивать и как это сделать без лекарств

Наверное, нет таких родителей, которым хотя бы раз в жизни не приходилось менять свои планы из-за того, что ребенок просыпается утром вялый, без настроения и с температурой.
Популярные статьи
- Единственный патриот в семье Пугачевой — почему Дени Байсаров не последовал примеру старшего брата, матери и бабушки, и не покинул Россию
- Трагическое завершение жизни поэтессы Ники Турбиной в 27 лет: почему небо забрало ее так рано
- Создала 12 тысяч рисунков, но ушла из жизни в 17 лет: судьба вундеркинда Нади Рушевой
Свежие комментарии