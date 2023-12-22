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Певица Слава заявила, что Киркоров пришел на «голую» вечеринку с катетером

Певица Слава заявила, что Киркоров пришел на «голую» вечеринку с катетером

Певица Слава отреагировала на откровенную вечеринку блогера Насти Ивлеевой, вызвавшую резонанс в Сети.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
С катетером в жопе????????????????????????77
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18 час.
Tania Еременко
Одни извращенцы, там и Глюкоза, одуревшая от денег муженька, и старушка 60-ти лет, Лолочка, ползающая полуголая на карачках по грязному полу, и опупевшая от безнаказанности собчачка, и прочая шваль...Это позор России! Нельзя их пускать на ТИВИ! Запретить концерты с их участием. Сколько можно терпеть этот шабаш? Наша КУЛЬТУРА - эти развратники? Доколе? Идёт СВО, наши гибнут, но побеждают, а эти нелюди, жрут шампанское и развратничают.
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18 час.
Резидент 007
Ещё пока нет реакции минкульта на это безобразие. А нам надо просто объявить бойкот всем этим &quot;артистам&quot;, не покупать билеты и вообще не посещать их выступления.
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12 час.

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