Певица Слава заявила, что Киркоров пришел на «голую» вечеринку с катетером

Tania Еременко

Одни извращенцы, там и Глюкоза, одуревшая от денег муженька, и старушка 60-ти лет, Лолочка, ползающая полуголая на карачках по грязному полу, и опупевшая от безнаказанности собчачка, и прочая шваль...Это позор России! Нельзя их пускать на ТИВИ! Запретить концерты с их участием. Сколько можно терпеть этот шабаш? Наша КУЛЬТУРА - эти развратники? Доколе? Идёт СВО, наши гибнут, но побеждают, а эти нелюди, жрут шампанское и развратничают.