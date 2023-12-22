Певица Слава отреагировала на откровенную вечеринку блогера Насти Ивлеевой, вызвавшую резонанс в Сети.
Певица Слава заявила, что Киркоров пришел на «голую» вечеринку с катетером
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
С катетером в жопе????????????????????????77
Ответить
18 час.
Tania Еременко
Одни извращенцы, там и Глюкоза, одуревшая от денег муженька, и старушка 60-ти лет, Лолочка, ползающая полуголая на карачках по грязному полу, и опупевшая от безнаказанности собчачка, и прочая шваль...Это позор России! Нельзя их пускать на ТИВИ! Запретить концерты с их участием. Сколько можно терпеть этот шабаш? Наша КУЛЬТУРА - эти развратники? Доколе? Идёт СВО, наши гибнут, но побеждают, а эти нелюди, жрут шампанское и развратничают.
Ответить
18 час.
Резидент 007
Ещё пока нет реакции минкульта на это безобразие. А нам надо просто объявить бойкот всем этим "артистам", не покупать билеты и вообще не посещать их выступления.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии