Politico: Египет просит у США финансовой помощи на случай израильской операции в Рафахе

Египетские власти на переговорах по ситуации в секторе Газа запросили у Соединённых Штатов Америки финансовую помощь и оборудование для обеспечения безопасности в случае крупномасштабной операции Израиля в городе Рафах, расположенном на юге палестинского анклава.
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