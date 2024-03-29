Politico: Египет просит у США финансовой помощи на случай израильской операции в Рафахе

Египетские власти на переговорах по ситуации в секторе Газа запросили у Соединённых Штатов Америки финансовую помощь и оборудование для обеспечения безопасности в случае крупномасштабной операции Израиля в городе Рафах, расположенном на юге палестинского анклава.