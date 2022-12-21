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Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире, тот ответил кивком

Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире, тот ответил кивком

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским выступил с утверждением о том, что предводитель киевского режима обладает готовностью к разработке «справедливого мира» с РФ.

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