Жога сделал 8 дел в Каменске-Уральском и получил подарок от мэра. Фото

Уральский полпред президента Артем Жога во время рабочего визита в Каменск-Уральский (Свердловская область) проинспектировал два завода, а также возложил цветы на Аллее славы, пообщался с общественниками и получил подарок от мэра.
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