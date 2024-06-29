Скончался бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Березин

Скончался Сергей Березин, бывший нападающий сборной России по хоккею с шайбой. Ему было 52 года. За свою карьеру форвард провел четыре года в Воскресенске, выступая за "Химик", после чего Виктор Тихонов взял его с собой на Олимпийские игры в Лиллехаммер в 1994 году.
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