Скончался бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Березин

Скончался Сергей Березин, бывший нападающий сборной России по хоккею с шайбой. Ему было 52 года. За свою карьеру форвард провел четыре года в Воскресенске, выступая за "Химик", после чего Виктор Тихонов взял его с собой на Олимпийские игры в Лиллехаммер в 1994 году.