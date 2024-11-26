Более 60% российских врачей проводят дистанционные консультации с пациентами в нерабочее время

Российские врачи-специалисты рассказали, что они думают об отечественной телемедицине, при каких условиях они бы согласились дистанционно консультировать пациентов и произошли ли в системе хоть какие-то изменения за последние шесть лет.
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