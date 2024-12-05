Муромчан предупредили об отключении света в городе 5 декабря

Во Владимирской области часть одного из городов останется без света. На 5 декабря запланированы работы на сетях электроснабженияВо Владимирской области часть одного из городов - Мурома останется без света, сообщает портал "Муром 24".
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