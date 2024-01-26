Процедура омоложения. Чем опасна покупка авто со скрученным пробегом и как ее выявить

Определить реальный пробег автомобиля зачастую может только опытный механик с дополнительным диагностическим оборудованием Доля подержанных машин с фальсифицированным пробегом на российском вторичном рынке составляет минимум 35%, такие данные приводит ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД).
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