Процедура омоложения. Чем опасна покупка авто со скрученным пробегом и как ее выявить

Определить реальный пробег автомобиля зачастую может только опытный механик с дополнительным диагностическим оборудованием Доля подержанных машин с фальсифицированным пробегом на российском вторичном рынке составляет минимум 35%, такие данные приводит ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД).